Corée du Nord : Kim Jong-un souhaite «l’augmentation exponentielle» de son arsenal nucléaire

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a appelé à «l’augmentation exponentielle» de l’arsenal nucléaire de sa nation, pour faire face à la Corée du Sud et aux États-Unis.

L’année 2023 commence déjà sous le signe des tensions entre la Corée du Nord et son voisin. Le dirigeant Kim Jong-un a appelé ce dimanche 1er janvier à une «augmentation exponentielle» de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord pour faire face à la Corée du Sud et aux États-Unis.

«La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux (de la Corée du Nord) en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles», a déclaré le dirigeant nord-coréen. Ce dernier a également accusé Washington et Séoul «d'isoler et d'étouffer» Pyongyang, et a affirmé que la Corée du Sud était désormais son «ennemi incontestable».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tension entre les deux Corées, après l’intrusion la semaine dernière de drones nord-coréens dans l’espace aérien du Sud, que l’armée sud-coréenne n’a pas réussi à abattre.

La Corée du Nord a par ailleurs lancé trois nouveaux missiles ce samedi 31 décembre au terme d'une année 2022 marquée par un nombre record de tirs de ce type. L’agence de presse d’État a par ailleurs annoncé le lancement de tests d’un nouveau lance-roquettes multiple capable de transporter des armes nucléaires.

À la suite de ces déclarations, le ministre de la défense sud-coréen a affirmé que ces propos «nuisent sérieusement à la paix et à la stabilité de la Péninsule coréenne». En effet, Séoul a estimé que la Corée du Nord va donc abandonner toute logique de dialogue diplomatique.

En novembre dernier, Kim Jong-un avait déjà déclaré vouloir doter son pays de «la plus puissante force stratégique du monde». Il a affirmé que la crédibilité de sa capacité de dissuasion nucléaire était absolument nécessaire à la survie de sa nation, qu’il affirme être la cible des États-Unis.