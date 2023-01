Mort de Benoît XVI : le corps du défunt présenté au public ce lundi

Le public pourra se recueillir auprès du corps de Benoît XVI dès ce lundi 2 janvier 2023 au Vatican, deux jours après la mort du pape émérite.

Le corps de Joseph Ratzinger, plus connu comme ayant été le pape Benoît XVI, va être exposé au public à partir de ce lundi, 9h, en la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Deux jours après la mort de l’ancien chef de l’Eglise catholique, qui avait renoncé à sa charge en 2013, les personnes ayant fait le déplacement pourront donc se recueillir auprès de sa dépouille.

Le Vatican a diffusé dimanche des images du corps, qui reposait jusque-là dans le monastère Mater Ecclesiae. Il a été transféré de la chapelle ardente à la gigantesque basilique, où il restera jusqu’à mercredi soir.

Les funérailles jeudi

Les funérailles se tiendront ensuite jeudi, durant lesquelles le pape allemand sera inhumé dans une crypte de l’édifice. L’actuel pape François dirigera la cérémonie.

De très nombreuses personnes sont attendues au Vatican cette semaine, qu’il s'agisse d’Italiens, d’Européens et de croyants venant du monde entier. Environ 40.000 fidèles étaient déjà présents dimanche, lors de la prière hebdomadaire de l’Angelus, au cours de laquelle un hommage lui a été rendu par François.

La renonciation de Benoît XVI pour des raisons de santé, après huit ans de pontificat, fut un événement inédit au cours des six derniers siècles. Deux papes, l’un émérite et l’autre dirigeant le Vatican et l’Eglise, cohabitaient depuis et portaient la symbolique robe blanche.