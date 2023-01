Un Britannique réussit l’exploit de courir 365 marathons en 365 jours pour la bonne cause

Gary McKee, un Britannique de 53 ans, est parvenu à collecter un million de livres, soit près de 1,128 million d’euros, pour l’association Macmillan Cancer Support en réussissant l’exploit de boucler 365 marathons en 365 jours, ce samedi 31 décembre.

Gary McKee has crossed the finish line! A brilliant way to end the year!





Congratulations for completing 365 marathons in 2022, that’s a total of 9,563 miles and raising more than £1,000,000 – a phenomenal feat of grit and sheer determination.





Thank you @marathon_man365! pic.twitter.com/YLRaFAJh3e

— Macmillan Cancer Support (@macmillancancer) December 31, 2022