Australie : une collision entre deux hélicoptères près du parc Sea World fait quatre morts

Deux hélicoptères sont entrés en collision en vol ce lundi 2 janvier, faisant quatre morts et trois blessés graves, au sud de Brisbane dans la région touristique de la Gold Coast en Australie.

La collision s'est produite vers 14h, heure locale, sur la Gold Coast près du parc aquatique Sea World, au sud-est de la région australienne du Queensland.

In a shocking holiday tragedy, at least four people have died in a crash between two helicopters near Sea World on the Gold Coast. Three other passengers are clinging to life. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/B5PeFZZS4l #7NEWS pic.twitter.com/7NrOBfj4OI

