Corruption : le Parlement européen lance une procédure de levée d'immunité de deux élus

Dans le cadre d’une enquête belge pour corruption au sein du Parlement européen impliquant le Qatar, l’institution a annoncé, ce lundi 2 janvier, avoir lancé une procédure d’urgence pour lever l’immunité de deux eurodéputés.

Tolérance zéro. A la suite d'une demande des autorités judiciaires belges, et dans le cadre de la vaste enquête débutée en Belgique en juillet dernier portant sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d’argent autour du Parlement européen impliquant le Qatar, la présidente de l’institution européenne, Roberta Matsola, a décidé de lancer, ce lundi 2 janvier, une procédure d’urgence pour la levée d'immunité de deux eurodéputés.

Il s’agit du député issu du parti démocrate italien Andrea Cozzolino et de l’élu socialiste belge Marc Tarabella.

«Dès le début, le Parlement européen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider les enquêtes en cours et nous continuerons à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité. Les responsables trouveront ce Parlement du côté de la loi. La corruption ne peut pas payer et nous ferons tout pour la combattre», a déclaré Roberta Metsola.

There will be no impunity. None.





There will be no impunity. None.

— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023