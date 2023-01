Mort de Benoît XVI : des milliers de fidèles à Saint-Pierre de Rome pour se recueillir devant sa dépouille

Des dizaines de milliers de fidèles ont défilé, ce lundi 2 janvier, sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, mort samedi à 95 ans.

Une longue file d'attente a serpenté toute la journée. Afin de se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, mort samedi à 95 ans, des milliers de fidèles ont défilé, ce lundi 2 janvier, sous les ors de la basilique Saint-Pierre.

A 19H00, date de la fermeture des portes de l'immense basilique, le Vatican avait dénombré la participation de 65.000 personnes. Les fidèles pourront se recueillir à nouveau mardi et mercredi de 06H00 à 18H00 GMT.

La dépouille de Joseph Ratzinger repose sur un catafalque tendu de tissu, encadrée de deux gardes suisses en tenue d'apparat, devant l'autel principal de la basilique dominé par un baldaquin de bronze aux colonnades torsadées. Le défunt pape est vêtu de rouge - la couleur du deuil papal - et coiffé d'une mitre blanche ornée d'une ganse dorée, un chapelet et un crucifix dans les mains.

Fidèles et touristes ont pu se recueillir quelques instants - sans s'arrêter - devant la dépouille, la plupart photographiant avec leur smartphone, certains priant ou faisant le signe de croix.

Le Vatican avait diffusé dimanche des images du corps, qui reposait jusque-là dans le monastère Mater Ecclesiae.

Les funérailles jeudi

Les funérailles se tiendront jeudi, durant lesquelles le pape allemand sera inhumé dans une crypte de l’édifice. L’actuel pape François dirigera la cérémonie.

De très nombreuses personnes sont attendues au Vatican cette semaine, qu’il s'agisse d’Italiens, d’Européens et de croyants venant du monde entier. Environ 40.000 fidèles étaient déjà présents dimanche, lors de la prière hebdomadaire de l’Angelus, au cours de laquelle un hommage lui a été rendu par François.

La renonciation de Benoît XVI pour des raisons de santé, après huit ans de pontificat, fut un événement inédit au cours des six derniers siècles. Deux papes, l’un émérite et l’autre dirigeant le Vatican et l’Eglise, cohabitaient depuis et portaient la symbolique robe blanche.