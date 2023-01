Obsèques de Pelé : Lula à Santos ce mardi pour rendre hommage au «Roi»

Le président brésilien Lula se rend ce mardi matin dans la ville de Santos pour rendre un dernier hommage au footballeur de légende Pelé, décédé jeudi à 82 ans.

Un dernier hommage au «Roi». Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva se rend mardi matin dans la ville de Santos, au sud-est du pays, pour se recueillir devant la dépouille de Pelé, mort jeudi à 82 ans.

Tout juste investi président dimanche, Lula fera ainsi le premier voyage de son mandat hors de la capitale Brasilia.

Le cercueil de Pelé est exposé dans le stade Vila Belmiro de Santos où le joueur brésilien a écrit une bonne partie de sa légende. Une veillée funèbre est en cours depuis ce lundi, 10h. Ouverte au public pendant 24 heures sans interruption, elle s'achèvera mardi peu après le passage de Lula.

Pelé’s coffin is carried onto the pitch at Vila Belmiro Stadium. His funeral started at 10 a.m. local time, and the burial will take place in a vertical cemetery only 600 meters away on Tuesday. https://t.co/tXoVBsZFKy pic.twitter.com/u8EkrLPquK

— The Associated Press (@AP) January 2, 2023