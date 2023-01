Royaume-Uni : un morse provoque l'annulation d'un feu d'artifice

Echoué dans la ville de Scarborough (Angleterre) vendredi, un morse baptisé «Thor» a contraint la municipalité à annuler le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre afin de préserver sa santé.

Le bien-être animal est passé avant les festivités. Vendredi, dans la ville de Scarborough (Angleterre), un morse baptisé «Thor» s'est échoué. Pour préserver la santé de l'animal, la municipalité a décidé d'annuler le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre.

Afin de ne pas «créer un stress chez le mammifère», la mairie de cette ville de plus de 50.000 habitants située sur la côte est a annulé les festivités prévues pour le passage en 2023. Elle a aussi mis en place un cordon de sécurité autour de l’animal pour empêcher l’afflux de curieux.

Welcome to Scarborough ‘Thor’ the Walrus. This is incredibly rare for the UK and never seen before locally. Please respect the cordons in place & keep noise to a minimum say British Divers Marine Life Rescue… pic.twitter.com/0w11Somu5s

— This is the Coast - Local Radio for the Coast (@ThisCoast) December 31, 2022