Données personnelles : Meta écope d’une nouvelle amende de 390 millions d’euros

Le groupe Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, a écopé ce mercredi de deux lourdes amendes s'élevant à 390 millions d'euros, pour violation du règlement européen sur les données (RGPD).

Meta rattrapé par le gendarme irlandais du numérique. Accusé d'avoir violé le règlement européen sur les données (RGPD), le géant de la tech s'est vu infliger mercredi deux lourdes amendes : l'une de 210 millions d'euros concernant les activités de Facebook, et l'autre de 180 millions au sujet d'Instagram.

La Commission irlandaise pour la protection des données (DPC) a précisé dans un communiqué que Meta avait violé «ses obligations en matière de transparence», et se fondait sur une base juridique erronée «pour son traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité» ciblée.

Cette sanction fait suite à l'adoption début décembre de trois décisions contraignantes du comité européen de la protection des données (CEPD), le régulateur européen du secteur. L'une d'elle, concernant WhatsApp, a été notifiée plus tard à la DPC et fera l'objet d'une décision la semaine prochaine.

L'association de défense de la vie privée Noyb, à l'origine des trois plaintes contre le groupe, avait accusé Meta de réinterpréter le consentement «comme un simple contrat de droit civil», qui ne permet pas de refuser la publicité ciblée.

BREAKING: Following noyb litigation, @Meta (Facebook and Instagram) has been prohibited from using personal data for advertisement.



The #GDPR decision signals a major blow to Meta's business model in Europe, as Meta faces a € 390 Mio fine.

— noyb (@NOYBeu) January 4, 2023