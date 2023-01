Etats-Unis : divisés, les républicains échouent à élire leur chef à la Chambre des représentants

Les élus américains de la Chambre des représentants ont échoué hier à élire un président, une première depuis cent ans. Promis au poste, le républicain Kevin McCarthy n'est pas parvenu à convaincre les élus trumpistes. Le scrutin doit reprendre ce mercredi.

C'est la pagaille dans les rangs républicains. Majoritaires dans la nouvelle Chambre des représentants, ils n'ont pas réussi mardi à élire leur «speaker», équivalent américain du président de l'Assemblée nationale.

Grand favori pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi, Kevin McCarthy n'a pas été élu au premier tour - une première depuis 100 ans. Deux autres tours n'ont pas suffi et les élus se sont accordés pour suspendre leurs votes le temps de négocier en coulisses.

Kevin McCarthy’s Historic Loss: House Adjourns After He Fails To Win Speaker Vote After 3 Rounds https://t.co/hay5Gsaahh pic.twitter.com/VQp8xXl1Oe

— Forbes (@Forbes) January 4, 2023