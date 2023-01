L'Iran promet une «réponse ferme» aux caricatures de l'ayatollah Khamenei

L’Iran a averti ce mercredi la France d’une «réponse ferme» à venir après la publication dans Charlie Hebdo de caricatures visant son chef suprême Ali Khamenei.

Une nouvelle polémique en vue. L’Iran a averti ce mercredi la France d’une réaction prochaine après les caricatures de son chef suprême Ali Khamenei publiées ce matin par Charlie Hebdo.

«L'acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme. Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mauvaise voie», a expliqué le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter.

اقدام توهین آمیز و خارج از نزاکت نشریه ای فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و موثر نخواهد بود. به دولت فرانسه اجازه نمیدهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.آنها قطعا مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اند. پیشتر این نشریه را در فهرست تحریمها قرار دادیم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 4, 2023

Charlie Hebdo avait lancé en décembre dernier un «concours international pour produire des caricatures» de Khamenei dans le but de soutenir les «Iraniens qui se battent pour leur liberté».

Une vague de protestation sans précédent a éclaté en Iran après la mort en détention d’une Kurde iranienne, Mahsa Amini, le 16 septembre dernier. Elle était initialement accusée d’avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays pour femmes. De leur côté, les autorités ont qualifié ces événements «d’émeutes», confirmant la mort d’une centaine de personnes et l’arrestation de milliers d’Iraniens.

Des caricatures publiées huit ans après l’attentat

Le journal satirique a donc publié une dizaine de caricatures retenues dans le cadre de ce concours dans une édition spéciale sortie ce mercredi, pour l’anniversaire de l’attentat meurtrier contre son bureau parisien le 7 janvier 2015.

#MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Pour rappel, l’assaut avait été perpétré par des hommes se revendiquant d’Al-qaida, affirmant vouloir venger la décision du journal de publier des caricatures du prophète Mahomet.