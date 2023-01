Ales Bialiatski : pourquoi le prix Nobel de la paix biélorusse est-il jugé à partir de ce jeudi ?

Ales Bialiatski, prix Nobel de la paix 2022, a vu son procès débuter ce jeudi 5 janvier à Minsk, en Biélorussie. Pourquoi a-t-il été emprisonné ?

Le procès du militant bélarusse pro-démocratie emprisonné Ales Bialiatski, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, a débuté ce jeudi à Minsk, a annoncé le principal groupe de défense des droits humains du pays, le centre Viasna, qu'il a fondé en 1996. Il risque entre septe et douze ans de prison.

Ales Bialiatski, âgé de 60 ans, et ses collaborateurs, Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovich, eux aussi emprisonnés, ont été placés derrière les barreaux après les manifestations massives de 2020 contre le régime biélorusse, à la suite de la victoire auto-proclamée à l'élection présidentielle d'Alexandre Loukachenko, qui monopolise le pouvoir depuis 1994.

Arrestations massives en 2020

Le mouvement avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk et d'autres villes du pays pendant des semaines, avant d'être progressivement réprimandé à coups d'arrestations massives. Le régime avait également usé d'exils forcés et d'emprisonnements d'opposants, de responsables de médias et d'ONG pour faire taire les critiques. C’est dans ce contexte qu’Ales Bialiatski a été incarcéré et est donc jugé.

En réaction à ces actes, les pays occidentaux ont adopté de nombreuses sanctions contre Minsk. Le régime jouit en revanche du soutien indéfectible de Moscou. Le Bélarus a notamment servi de base arrière aux troupes russes pour leur offensive contre l'Ukraine. L'armée bélarusse n'a cependant pas pris part aux combats sur le territoire ukrainien.

En plus d’Ales Bialiatski, le prix Nobel de la paix 2022 a aussi récompensé le groupe Viasna, ainsi que deux autres organisations de défense des droits de l'homme, Memorial (basé en Russie) et le Centre pour les libertés civiles (en Ukraine). Issus des trois principaux Etats protagonistes du conflit en Ukraine, les lauréats ont été couronnés pour leur engagement en faveur «des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique».