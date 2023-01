Funérailles de Benoît XVI : un dernier adieu au pape émérite ce jeudi au Vatican

Les funérailles du pape émérite Benoit XVI ont lieu ce jeudi matin, sur la place Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Le pape François les présidera, tandis que la France sera représentée par Gérald Darmanin.

Un moment «solennel et sobre», selon le Vatican. Les funérailles de Benoît XVI auront lieu ce jeudi 5 janvier, à partir de 9h30. La dépouille du souverain pontife émérite, décédé le samedi 31 décembre, était exposée depuis lundi dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera déplacée tôt ce matin (à 8h50), dans son cercueil, afin d’être déposée sur la place Saint-Pierre, pour le début de la cérémonie, quarante minutes plus tard.

Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus, tandis que le pape François présidera lui-même les funérailles. Il s’agit d’ailleurs de la première fois dans l’histoire qu’un pape va enterrer celui auquel il a succédé.

A noter que si le chef suprême de l'Eglise catholique sera présent, la cérémonie en elle-même sera dirigée par le cardinal Giovanni Battista Re, qui est le doyen du Collège.

Des textes choisis par le pape François

Après l’acte pénitentiel et la prière liturgique du Kyrie, quatre textes religieux seront lus et chantés. L’un en espagnol, l’un en latin, l’un en anglais et le dernier en italien. Puis, le pape François (qui a choisi les textes en question) prononcera l’homélie. Le Vatican a précisé que la prière universelle sera dictée en français, arabe, allemand, portugais et italien, avec des intentions à destination de Benoît XVI, évidemment, mais aussi de François et des dirigeants des nations.

Puis, un dernier adieu sera adressé au pape défunt. Son cercueil sera ensuite transporté sous la basilique Saint-Pierre, dans les grottes du Vatican, où Jean-Paul II et Jean XXII avaient été inhumés avant lui, avant d’être proclamés saints.

Plusieurs délégations internationales devraient être présentes pour la cérémonie. Côté français, ni Emmanuel Macron, ni ses prédécesseurs François Hollande ou Nicolas Sarkozy ne devraient faire le déplacement. Face aux remarques que ces absences ont pu provoquer, il a été précisé qu’aucun chef d’Etat n’a été formellement invité par le Vatican, hormis ceux d’Allemagne et d’Italie. Les dirigeants politiques souhaitant assister à la cérémonie le feront alors de façon «privée».

L’exécutif a ainsi décidé que la France serait représentée par Gérald Darmanin, puisque le ministre de l’Intérieur est aussi celui des cultes. De quoi justifier sa présence.