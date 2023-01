Guerre en Ukraine : tout savoir sur les chars AMX-10 RC que la France va livrer à l’Ukraine

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la livraison à Kiev de «chars de combat légers» de fabrication française, les AMX-10 RC.

Un tournant militaire stratégique. Ce mercredi 4 janvier, Emmanuel Macron a réitéré sa volonté de soutenir militairement l’Ukraine avec l’annonce d'une «livraison exceptionnelle d’équipements en matière de défense sol-air, ainsi que le renfort de la formation des forces ukrainiennes, et la mise en place d'un fonds spécial de 200 millions d’euros pour permettre à l’armée ukrainienne de se fournir en matériel».

Dans ce package, la France va notamment livrer des chars de combat français, les AMX-10 RC, anciens mais réputés pour leur efficacité. Aucune indication quant au nombre ou aux délais n’a été précisée. Cette livraison s'intègrera dans le remplacement progressif des AMX-10 RC de l'armée française par un autre char de combat, le Jaguar.

Fleuron de l'armée française

Fleuron de l’armée française, l’AMX-10 RC est un véhicule sur roues et non sur chenilles comme la plupart des chars. Il est donc «très mobile», «certes ancien mais performant», précise l’exécutif dans un communiqué. En service depuis 1980 dans l'armée, cet engin polyvalent a été de toutes les opérations extérieures. Il a néanmoins subi de nombreuses améliorations au cours des années.

Désormais, il est équipé d'un moteur «Baudoin» de 280 chevaux et de six roues motrices qui lui confèrent mobilité et autonomie. Ce monstre d'acier de 9m de long, en comptant le canon, pour un peu plus de 3m de large, peut atteindre les 80 km/h. Il est également capable de parcourir 800 kilomètres sur routes, sans avoir besoin de ravitaillement. Par ailleurs, son système de variation de la garde au sol, ajustable en fonction des terrains, lui permet de franchir à peu près tous types d'obstacles.

Côté armement, l'AMX-10 RC possède un canon de 105mm et deux mitrailleurs de 7,62mm. Ses moyens optiques, qui confèrent une observation optimale quelles que soient les conditions, lui permettent un déploiement de jour comme de nuit.

Le char, d'environ 16 tonnes (20 en ordre de combat), est actionné par un équipage de quatre personnes : un chef d’engin, un tireur, un chargeur et un pilote. Destiné à remplir des missions de renseignement, de sûreté ou d'investigation, il est entièrement amphibie, c'est à dire qu'il peut se déplacer sur la terre et en milieu immergé, et il peut également combattre en atmosphère contaminée.

Un tournant militaire stratégique

L'arrivée de ce véhicule au sein de l'armée ukrainienne est un élément décisif qui pourrait faire basculer le rapport de force sur le front. Son déploiement pourrait notamment permettre aux Ukrainiens de construire des opérations de contre-offensive coordonnées pour faire beaucoup de dégâts dans les rangs russes.

Jusqu'à présent, la France livrait essentiellement des camions porteurs de systèmes d'artillerie Caesar qui se sont montrés particulièrement efficaces et utiles à l'Ukraine.