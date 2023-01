Mort de Benoît XVI : où les papes sont-ils inhumés ?

Les funérailles du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, ont été célébrées ce jeudi 5 janvier 2023. Son cercueil rejoint ceux de 148 autres souverains pontifes inhumés au sein de la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre au Vatican.

Alors que de très nombreux fidèles se sont déplacés en masse au Vatican afin d’assister aux obsèques de Benoît XVI, le cercueil de ce dernier devait être inhumé, jeudi 5 janvier, au sein de la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre. Dans cette grande crypte se trouvent également des chapelles ainsi que des tombes de rois et reines.

Sur les 148 souverains pontifes inhumés en ce lieu, certains reposent dans les salles souterraines de la basilique Saint-Pierre, aussi appelées «grottes du Vatican», alors que d’autres sont au sein de la basilique. La tombe de Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005 et prédécesseur de Benoît XVI, a été transférée et est actuellement au sein de la basilique, dans la chapelle Saint-Sébastien. Ce transfert a eu lieu au moment de sa béatification, en 2011. Benoît XVI, sera quant à lui inhumé dans les grottes du Vatican, avant un potentiel transfert à la suite de sa probable béatification et sa canonisation.

Outre ces 148 tombes papales, plus d’une centaine d’autres ne se trouvent pas au sein de la basilique Saint-Pierre ou dans ses souterrains. Bon nombre de souverains pontifes reposent dans des églises, basiliques ou catacombes à Rome. D’autres sont également inhumés dans différentes villes d’Italie comme Florence ou Naples, d'après les informations rendues disponibles par la BNF.

Enfin, huit souverains pontifes sont enterrés en France, le dernier étant Urbain V pape de 1362 à 1370. Clément II, pape de 1046 à 1047 est quant à lui inhumé en Allemagne, à Bamberg.