Copenhague convoque l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer les exécutions

Le Danemark va convoquer lundi l'ambassadeur d'Iran à Copenhague pour lui faire part de son «indignation» après l'exécution de deux hommes en lien avec les manifestations déclenchées par le décès en détention de Mahsa Amini, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie danoise.

Après la pendaison de deux hommes, condamnés en marge des manifestations qui ont eu lieu en Iran, le Danemark et d’autres pays ont convoqué les ambassadeurs iraniens présents sur leurs sols.

«Nous convoquons l'ambassadeur iranien à une réunion au ministère des Affaires étrangères afin de lui envoyer le signal le plus fort possible et imaginable, à savoir que les abus commis à l'encontre de son peuple suscitent notre indignation», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, à l'agence de presse locale Ritzau.

Le ministère a précisé à l'AFP que la réunion aurait lieu lundi.

De nombreuses condamnations en Iran

La justice iranienne a annoncé la pendaison samedi de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué, le 3 novembre à l'ouest de Téhéran, un paramilitaire lors des manifestations, suscitant une vague internationale d'indignation.

Les Etats-Unis ont dénoncé un «simulacre de procès» et des exécutions qui sont «un élément clé de la stratégie du régime pour réprimer les manifestations» qui secouent le pays depuis des mois.

«La situation est très grave en Iran. Elle suscite de nombreuses émotions différentes, notamment un énorme respect pour certaines personnes qui font preuve d'un héroïsme incroyable en s'opposant à un régime bestial», a souligné Lars Løkke Rasmussen.

Au sein de l'Union européenne, les Pays-Bas ont également convoqué l'ambassadeur iranien pour lui faire part de leur «grave préoccupation» face à la situation de l’Iran.