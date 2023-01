Brésil : préparation, failles de sécurité, soupçons de complicité... Ce que l'on sait de l'attaque des partisans de Jair Bolsonaro

Des centaines de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont pris d’assaut dimanche les lieux de pouvoir de la capitale brésilienne Brasilia. L'enquête ne fait que commencer et de nombreuses zones d'ombres restent à éclaircir.

Des questions en pagaille. L'invasion des lieux de pouvoirs brésiliens par des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro, dimanche à Brasilia, a suscité la stupeur et donné lieu à plusieurs interrogations quant au fait de savoir comment cette insurrection a été rendue possible. Le point sur ce que l'on sait au lendemain de l'attaque.

En fin d'après-midi dimanche, une foule de partisans de Jair Bolsonaro s'est rassemblée sur la place des Trois-Pouvoirs de la capitale Brasilia, où se trouvent côte à côte le Congrès, le palais présidentiel du Planalto et le Tribunal suprême fédéral.

Les manifestants ont d'abord fait face à un cordon de policiers qui tentaient de les contenir, notamment avec du gaz lacrymogène. En vain. Une véritable marée humaine, visible sur de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, a alors déferlé dans les trois lieux de pouvoirs du pays.

Les manifestants ont envahi les trois palais, bijoux d'architecture moderne, y commettant d'importantes dégradations. Vêtus de maillots de la sélection brésilienne, certains chaussés de simples tongs, ils éventrent les sièges, pillent les bureaux, brisent les vitres, abîment un tableau de maître... Avec pour seules armes des pieds de chaises, ou encore des pavés.

VIDEO: Brazil seat of power vandalised after Bolsonaro supporters riot





Government buildings in Brasilia lie strewn with glass from shattered windows, broken furniture and computers a day after supporters of ex-president Jair Bolsonaro stormed the seat of power pic.twitter.com/N9ngiguDXm

— AFP News Agency (@AFP) January 9, 2023