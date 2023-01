Egypte : un navire de 225 mètres échoué puis remis à flot dans le canal de Suez

Long de 225 mètres et transportant quelque 65.000 tonnes de maïs ukrainien à destination de la Chine, le navire battant pavillon norvégien MV Glory s'est brièvement échoué dans le Canal de Suez (Egypte) ce lundi 9 janvier, avant d'être remis à flot. Le trafic reste normal.

Le commerce mondial soulagé. La compagnie norvégienne Leth a annoncé ce lundi matin que l’un de ses bateaux s’était échoué en empruntant le canal de Suez (Egypte).

Long de 225 mètres, le MV Glory, qui transportait plus de 65.000 tonnes de maïs en provenance d'Ukraine vers la Chine, a cependant été remis à flot en quelques heures, ne paralysant pas le trafic.

«Le M/V Glory a été remis à flot par l’Autorité du canal de Suez», a confirmé le groupe sur Twitter, précisant que «vingt-et-un navires faisant cap vers le sud vont commencer/reprendre leur transit. Seulement des retards mineurs attendus», a-t-il ajouté.

Un incident qui en rappelle un autre

Le navire s’était échoué près de la ville d’El Qantara, dans la province d’Ismailia en Égypte. Lundi matin, les autorités locales n’avaient pas encore réussi à déterminer ce qui a pu faire échouer le navire. Néanmoins, certaines régions d’Égypte ont été touchées par une vague de mauvais temps ce dimanche 8 janvier.

Cet incident rappelle celui de l’Ever Given en mars 2021. Le porte-conteneurs, en s’échouant, avait totalement bloqué le Canal pendant six jours, faisant perdre 9 milliards de dollars par jour.