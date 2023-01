Etats-Unis : un ancien footballeur de l’En Avant Guingamp interpellé pour une fraude à 3 millions de dollars

Ancien joueur de l’En Avant Guingamp, Aurélien Michel a été arrêté à New York. Il est accusé d’avoir fraudé près de 3 millions de dollars.

Aux États-Unis, Aurélien Michel, footballeur passé par Guingamp, a été interpellé à l’aéroport de New York ce mercredi 4 janvier, alors qu’il se rendait aux Émirats arabes unis, où il habite. Il est soupçonné de fraude à la cryptomonnaie, à hauteur de 3 millions de dollars.

2,9 millions d’euros, c’est ce qu’aurait fraudé Aurélien Michel, un footballeur passé par l’En Avant Guingamp et fils de l’ancien joueur Coco Michel.

1/ The arrest of Aurelien Michel (@aureiienmichou) shows just how incompetent and amateur some criminals can really be.





Michel is a French national who was residing in the UAE. He founded the Mutant Ape Planet NFT collection and defrauded his community out of $2.9 million. pic.twitter.com/Woi8ngFPT7

— Muqsit Haider (@MHofIRP) January 7, 2023