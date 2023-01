Nasa : cet outil permet de découvrir la photo prise par le télescope Hubble le jour de votre anniversaire

La Nasa propose de découvrir quelle photo a été prise le jour de votre anniversaire. L’outil a été développé à l’occasion du 30e anniversaire du télescope spatial Hubble.

Remonter le temps. C’est ce que propose la Nasa aux internautes, via un outil mis en ligne pour le 30e anniversaire d’Hubble en 2020. Comme on peut le lire sur le site officiel du télescope : «Hubble explore l’univers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela signifie qu’il a observé des merveilles cosmiques chaque jour de l’année, y compris le jour de votre anniversaire». Pour découvrir cette photo, et savoir ce qui a été immortalisé ce jour-là, il faut pour cela indiquer votre mois et jour de naissance.

Un site internet dédié

Un moyen de rendre hommage au travail de Hubble, auquel a succédé le télescope spatial James-Webb, lancé en décembre 2021. Outre la Nasa, quantité de photos de l’espace sont accessibles sur un site internet dédié, hébergé par la Michigan Technological University, intitulé «Astronomy Picture of the Day», ou «APOD».

C'est quoi votre photo sur le site de la NASA pour le jour de votre anniversaire ?? La mienne c'est ça pic.twitter.com/CiCmC5Y8Aa — lau (@EVERYTHlNGOES_) April 2, 2020

Ce site de l’Agence spatiale américaine a été lancé le 16 juin 1995 par Robert Nemiroff et Jerry Bonnell, peut-on lire sur le site internet de «Sciences et Avenir». Les deux hommes, astronomes au centre de vol spatial Goddard, ont à l’époque envisagé ce projet comme «un projet personnel de vulgarisation scientifique». Les internautes nés après le 16 juin 1995 peuvent même retrouver l’image astronomique de leur jour de naissance.