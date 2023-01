Retraites : comment cela se passe chez nos voisins européens ?

Le gouvernement va dévoiler ce mardi sa réforme explosive des retraites. Un texte très controversé, en raison d'un décalage de l'âge de départ, mais qui reste pourtant inférieur à la plupart de nos voisins européens.

Un amendement réellement indispensable ? Alors que l'exécutif s'apprête à dévoiler, mardi 10 janvier, sa réforme sensible sur les retraites et ainsi le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, oppositions et syndicats continuent de prévenir sur les dangerosités de ce nouveau projet.

En effet, le système français a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. Mais qu'en est-il chez nos homologues européens ?

ESPAGNE

En Espagne, l’âge légal de départ à la retraite est actuellement à 65 ans, avec l’objectif d’atteindre 67 ans à horizon 2027.

Cependant, les Espagnols qui souhaitent partir avant l’âge légal auront une retraite à taux plein si et seulement s'ils ont cotisé pendant 37 ans et 6 mois. Cette durée de cotisation atteindra les 38 années et 6 mois de cotisation en 2027.

Italie

Du côté de l'Italie, l’âge légal est déjà fixé à 67 ans, mais les Italiens peuvent prendre leur retraite de manière anticipée, dès 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisations d’ici à fin 2023.

Allemagne

Outre-Rhin, nos voisins allemands ne font pas exception à la règle. Comme la plupart des pays européens, l'âge légal de la retraite y a été augmenté. Actuellement fixé à 65 ans, il passera à 67 ans pour les citoyens nés après 1964 à partir de 2029.

Toutefois, comme le rappel le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), ces données restent difficilement comparables car de fortes variations existent d’un pays à l’autre, en termes de condition d’éligibilité, de durées de cotisation et d’affiliation, ou de salaire pris en compte pour le calcul de droits.