Belgique : près de 110 tonnes de cocaïne saisies en 2022 à Anvers, nouveau record

C'est la première fois que la barre des 100 tonnes est dépassée. Un montant record de 110 tonnes de cocaïne saisies par les autorités belges pour l’année 2022 dans le port d’Anvers, a été annoncé par les douanes belges ce mardi 10 janvier. Le port représente la première porte d’entrée en Europe pour drogue expédiée d’Amérique latine.

A titre de comparaison, l’an dernier l’ampleur des saisies s’évaluait précisément à 109,9 tonnes de cocaïne, contre 89,5 en 2021, a-t-il été indiqué lors d’une conférence de presse à Beveren, près d’Anvers dans le nord de la Belgique.

Ce résultat louable est aussi le fruit d’une coopération «intensive» de la Belgique avec les Pays-Bas qui avaient choisi mardi d’annoncer ensemble leur bilan annuel des saisies. A noter que dans le port néerlandais de Rotterdam, connu également pour être une plaque tournante du trafic sur le continent européen, les interceptions pour cette même drogue ont baissé à 52,5 tonnes en 2022, contre environ 70 en 2021.

«Les deux services de douanes ont saisi ensemble 160 tonnes de cocaïne» l'an dernier, se sont félicités ensemble les membres de deux gouvernements chapeautant ces administrations, le ministre belge des Finances Vincent Van Peteghem et la secrétaire d'Etat néerlandaise Aukje de Vries.

Bijna 47000 kilo cocaïne werd door in 2022 in de haven van #Rotterdam onderschept. De straatwaarde? 3,5 miljard euro. Na de klik de jaarcijfers over 2022 van het #HARC-team. Een nauwe samenwerking van @FIOD @Douane @POL_Zeehaven en @OM_Rotterdam https://t.co/0u1xCEcWEK pic.twitter.com/m8pS80Qg4m

— Openbaar Ministerie Rotterdam (@OM_Rotterdam) January 10, 2023