Covid-19 en Chine : la flambée des cas n'aura pas «d'impact significatif» en Europe, selon l'OMS

Ce mardi 10 janvier, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé que le pic de contaminations au Covid-19 actuellement enregistré en Chine ne constitue pas un réel risque pour l'Europe.

L'autorité sanitaire mondiale se veut rassurante. La Chine fait face à une sérieuse flambée des cas de Covid-19 mais, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette situation ne devrait pas avoir d'impact «significatif» en Europe.

Ce mardi 10 janvier, le directeur régional Hans Kluge a souligné le fait que les variants circulant actuellement en Chine sont déjà présents sur le Vieux Continent.

Selon lui, les 53 pays de la région européenne sont aujourd'hui bien armés face au Covid-19, notamment en raison d'un fort taux de vaccination. Les «vagues d'infection naturelle» connu en Europe ces dernières années ont aussi participé a fortement protégé la population, a ajouté Catherine Smallwood, responsable des situations d'urgence à l'OMS Europe.

