Etats-Unis : des dizaines de milliers d’habitants évacués en Californie, menacés par un cyclone majeur

Après les pluies torrentielles de ces derniers jours, ayant fait au moins 17 victimes, la Californie est menacée ce mercredi 11 janvier par un cyclone majeur, d’après les services météorologiques. Des dizaines de milliers d’habitants ont reçu l’ordre d’évacuer.

Jusqu’à 18 centimètres de pluie en quelques heures. C’est ce qui attend la Californie (Etats-Unis) ce mercredi 11 janvier, où des dizaines de milliers d’habitants ont dû être évacués à cause d’un cyclone majeur qui s’approche. L’Etat a connu ces derniers jours un épisode de tempêtes particulièrement violent, causant la mort d’au moins 17 personnes.

Inondations, arbres déracinés coupant les routes... La Californie a dû faire face à des pluies torrentielles rendant impossibles les recherches d’un petit garçon de 5 ans disparu lundi, tant les flots sont violents. Au total, 66.000 foyers et entreprises étaient toujours privés de courant ce mercredi

Et pourtant, c’est une nouvelle tempête qui attend de nouveau les Californiens, principalement touchés au nord, tandis que de fortes chutes de neige sont à prévoir dans les montagnes de la Sierra Nevada, selon les services météorologiques américains, National Weather Service (NWS).

L’Etat subit actuellement «un assaut sans fin de rivières atmosphériques», inédit depuis 2005, selon le NWS. Ces «rivières du ciel», qui se forment grâce à la vapeur d'eau des tropiques et voyagent pour ensuite déverser des trombes d'eau sur la côte Ouest des Etats-Unis, sont rarement si fréquentes.

Connue pour être peuplée de célébrités, tels que le prince Harry et Meghan Markle, ou encore l’actrice Jennifer Anniston et la journaliste Oprah Winfrey, la Californie doit faire face à l’«énorme cyclone en rotation au large de la Côte Ouest (qui) apportera à nouveau de fortes précipitations et des rafales de vent (mercredi), cette fois-ci visant la Californie du Nord», a écrit le NWS dans son dernier avis en date.

Le mauvais temps ne restera pas limité à la Californie car le système responsable des pluies de mardi continue sa route à travers le pays et devrait provoquer des orages dans le centre et le Sud, ajoute le NWS. Selon les déclarations du gouverneur de Californie Gavin Newsom mardi, au moins 34.000 personnes ont été priées d'évacuer leur domicile.

Here's the #weather snapshot for #Wednesday:



-The atmospheric river pattern into #California will re-focus mainly across northern portion of the Golden State with heavy rain and mountain snow



-A few strong to severe storms will be possible in the Mid Mississippi and Ohio Valleys pic.twitter.com/ideC0gsgzA

— National Weather Service (@NWS) January 10, 2023