Golden Globes 2023 : «Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale», affirme Volodymyr Zelensky dans un discours surprise

Dans un message surprise enregistré depuis Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé mardi lors de la 80e cérémonie des Golden Globes. Il a affirmé qu’il «n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale».

Après les Grammy Awards, le Festival de Cannes et la Mostra de Venise, Volodymyr Zelensky a pris la parole lors la 80e cérémonie des Golden Globes, devant un parterre de stars qui étaient réunies mardi soir à Los Angeles.

"La liberté de rêver n'est pas qu'un luxe pour l'homme mais un besoin pour lequel il faut se battre."





Sean Penn introduit l'intervention de Volodymyr Zelensky aux #GoldenGlobes. pic.twitter.com/EgZX0ifU15 — CANAL+ (@canalplus) January 11, 2023

Son intervention surprise a été introduite par l’acteur américain Sean Penn qui a par ailleurs salué le courage des Iraniens et des femmes afghanes qui se sacrifient et se battent pour la liberté.

En introduction, Volodymyr Zelensky a rappelé que les Golden Globes ont été créés alors que «la Deuxième Guerre mondiale n’était pas encore terminée». La première édition a récompensé «les meilleurs talents de 1943».

«Il reste encore des batailles... mais ce ne sera pas une trilogie»

«Nous sommes en 2023 et la guerre en Ukraine n’est pas encore terminée. Mais nous savons déjà qui va gagner. Il reste encore des batailles et des larmes à venir. Mais je peux vous dire que vous êtes les meilleurs de l’année écoulée : vous, le peuple du monde libre. Ceux qui se sont unis pour soutenir le peuple ukrainien dans notre combat commun pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit de vivre, d’aimer et de faire des enfants».

Pour conclure son discours, le président ukrainien a affirmé qu’«il n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale». «Ce ne sera pas une trilogie. L’Ukraine va mettre fin à l’agression russe. Nous y arriverons avec l’ensemble du monde libre», a-t-il déclaré.