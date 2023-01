Royaume-Uni : le Premier ministre Rishi Sunak se rendra en France le 10 mars

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak effectuera sa première visite en France le 10 mars, à l'occasion d'un sommet franco-britannique qui portera notamment sur la sécurité, l'énergie et l'immigration, a annoncé mercredi l'Elysée.

Une première visite en France. L'Elysée a annoncé ce mercredi que le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra à Paris le 10 mars prochain, à l'occasion d'un sommet franco-britannique.

La présidence française a indiqué qu'il s'agissait de «la première rencontre de ce type depuis 2018». A cette occasion, le nouveau chef du gouvernement britannique et Emmanuel Macron aborderont plusieurs domaines tels que «la sécurité, le climat et l'énergie, l'économie, les migrations, la jeunesse et la politique étrangère».

Un accord entre Paris et Londres

Lors de sa première rencontre avec le chef de l'Etat français en marge de la COP27 à Charm-el-Cheikh en Egypte, le 7 novembre dernier, Rishi Sunak a affirmé vouloir «coopérer étroitement» avec la France sur l'immigration.

Paris et Londres ont depuis signé un accord prévoyant notamment une enveloppe britannique de 72 millions d'euros à la France en 2022-2023 pour augmenter de 800 à 900 le nombre des policiers et gendarmes sur les plages françaises.

Emmanuel Macron a souligné de son côté sa volonté de renforcer le partenariat de défense avec le Royaume-uni, qui a été gravé dans le marbre par le Traité de Lancaster House en 2010, mais mis en sourdine depuis le Brexit.

Pour rappel, les accords de Lancaster House ont instauré une coopération sur les missiles, le partage des capacités de simulation dans le domaine des armes nucléaires (programme Teutates) ou encore la création d'une Force expéditionnaire interarmées combinée (CJEF), prévoyant le déploiement de 10.000 militaires.