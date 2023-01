Brésil : près d’1 Brésilien sur 5 approuve l’invasion des lieux de pouvoir

L’invasion des lieux de pouvoir au Brésil a provoqué un tollé à l’international, mais au Brésil, près d’un habitant sur cinq approuve cette attaque contre la démocratie.

L’attaque contre les institutions démocratiques brésiliennes trouve du soutien parmi une part non négligeable de la société. Selon un sondage de l’institut AtlasIntel, 18,4% des Brésiliens approuvent l’invasion des trois lieux de pouvoir dans la capitale Brasilia, qui a eu lieu dimanche dernier, soit près d’une personne sur cinq, rapporte CNN Brasil. Cette étude a été effectuée sur un échantillon représentatif de 2.200 personnes.

Le rapport indique également que 27,5% des sondés estiment que l’invasion du Congrès, de la Cour Suprême et du Palais présidentiel est «partiellement justifiée», et 10,5% qu’elle est «totalement justifiée». Cette invasion est tout de même contestée par une très large majorité de Brésiliens, 75,8%, et 53% affirment trouver cette attaque «complètement injustifiée».

Par ailleurs, les Brésiliens sont plutôt divisés sur la responsabilité de Jair Bolsonaro dans l’attaque de ses partisans contre la démocratie. Selon le sondage AtlasIntel, 50,2% considèrent l’ancien président d’extrême droite comme responsable de l’invasion par ses partisans et 42,7% ne voient pas sa responsabilité.

Le rôle de la police a également été pointé du doigt après l’attaque, pour ne pas avoir anticipé les débordements et pour avoir laissé faire les partisans de Jair Bolsonaro. Selon l’étude, 54,6% des personnes interrogées pensent que la police du district fédéral était de connivence avec les émeutiers, tandis que 26,1% pensent que non.

Depuis mercredi, la sécurité a à nouveau été renforcée dans la capitale Brasilia en raison d’appels sur les réseaux sociaux de bolsonaristes à manifester à nouveau pour réclamer le départ de Lula dont ils ne reconnaissent pas la victoire, et pour réclamer l’intervention des militaires. Selon le sondage AtlasIntel, 39,7% des sondés pensent que le président Lula n'a en fait pas remporté l'élection présidentielle, et qu’il n'a pas obtenu plus de voix que Jair Bolsonaro. Les partisans de l'ancien président d'extrême droite, qui se trouve toujours aux Etats-Unis, remettent en cause le système des urnes électroniques et réclament la divulgation de leur code source.