«Pourquoi jouez-vous à l'imbécile ?» : Vladimir Poutine s'énerve contre un de ses ministres

Mercredi 11 janvier, lors d'une réunion retransmise en direct à la télévision, Vladimir Poutine a perdu son calme face à l'un de ses vice-Premiers ministres.

Mieux vaut ne pas réveiller la colère de Vladimir Poutine, et surtout pas lorsqu'on est en direct à la télévision. C'est pourtant ce qui est arrivé à l'un des vice-Premiers ministres du président russe, qui s'est fait sermonner lors d'un Conseil des ministres diffusé sur une chaîne locale, mercredi 11 janvier.

«Pourquoi jouez-vous l'imbécile ?», a demandé à l'intéressé un Vladimir Poutine très irrité. Le chef du Kremlin a exprimé son impatience au sujet d'un problème de contrats qui n'a pas été davantage développé. La Russie est toutefois entrée dans une économie de guerre et a besoin de passer de nouveaux contrats avec des industriels, afin que leurs capacités soient mise au service de la production militaire.

«Vous avez tout de prêt mais pas de contrats. Je vous le dis : mettons un terme à cette réunion, pourquoi nous prenons-nous la tête ? [...] Quand aurons-nous les contrats ? Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y en a pas et vous me dites que tout est prêt. Vous mettez trop de temps, beaucoup trop de temps à faire votre travail», s'est agacé le président russe.

La séquence a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux, certains voyant dans cet accès de colère le signe de la nervosité de Vladimir Poutine, en lien avec la guerre en Ukraine.

D'autres rappellent à l'inverse que le président russe n'est pas étranger à ce genre de coups de sang. Une scène semblable s'était en effet produite en février dernier, lorsque Vladimir Poutine avait, là aussi en public, rembarrer Sergueï Narychkine, chef du renseignement russe.

A ce moment-là, la Russie venait de reconnaître l'indépendance des régimes séparatistes du Donbass et le chef du Kremlin avait demandé à Sergueï Narychkine son avis sur la question. La réponse hésitante de l'intéressé avait déplu à Vladimir Poutine qui lui avait ordonné de se montrer plus «clair» et d'«aller droit au but».