Voici la liste des 7 merveilles du monde antique

Les sept merveilles du monde désignent des constructions architecturales et artistiques qui sont entrées dans l’Histoire grâce à leur caractère exceptionnel. Si l’on a par la suite désigné sept «nouvelles» merveilles du monde, il n'en reste aujourd’hui qu’une seule issue du monde antique.

Des prouesses architecturales. Dès qu'elles ont été en capacité de les construire, les civilisations humaines ont été à l’origine de la construction d’édifices et de monuments parfois somptueux et uniques. Malgré des moyens rudimentaires, certaines œuvres sont restées gravées dans l’Histoire grâce à leur dimension, leur caractère unique, ou majestueux. Il s’agit des sept merveilles du monde antique. Si l’origine de cette liste demeure floue, de nombreux écrits de voyageurs attestent de l’existence de ces monuments, dont un seul subsiste encore à notre époque.

La pyramide de Khéops à Memphis

C’est la seule merveille du monde à avoir réussi à traverser les âges, et c’est de loin la plus édifiante et la plus mystérieuse. Construite pour le pharaon Khéops à Memphis (Gizeh aujourd’hui) en Égypte, 4.500 ans avant notre ère, cette pyramide à base carrée a été pendant très longtemps la plus haute et la plus impressionnante jamais édifiée. La pyramide de Khéops est donc la plus vieille des sept merveilles antiques, et elle continue d’intriguer les archéologues qui ne savent toujours pas réellement expliquer les méthodes qui ont permis sa construction, ainsi que son alignement absolument parfait au degré près, et sa géométrie qui comporte le nombre d’or et le nombre pi dans quasiment toutes ses mesures.

Les jardins suspendus de Babylone

La construction des jardins suspendus de Babylone remonterait au VIe siècle avant notre ère et serait l’œuvre de Nabuchodonosor II, alors roi de l’empire Néo-babylonien. D’après les écrits, il aurait fait construire cet édifice pour rappeler à son épouse son pays natal. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville (Tour de Babel, murailles, palais royaux) ont été retrouvées par les très nombreuses fouilles archéologiques menées à Babylone (dans le sud de l’Irak actuel) et grâce à la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas des jardins, contribuant à préserver leur mystère.

La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie

La statue chryséléphantine de Zeus aurait été construite en Grèce en 436 avant J.-C., et serait l’œuvre du sculpteur Phidias. Faite d’or et d’ivoire, elle représentait Zeus, le dieu suprême, assis sur son trône, et aurait, selon les écrits, joui d’une très grande renommée dans la civilisation grecque. Le terme chryséléphantine, qui vient du grec «chysós» signifiant «or» et «elephantinos» qui signifie «ivoire», a été adopté pour cette statue de 13 mètres de hauteur, qui a par la suite été emmenée à Constantinople et qui a été détruite dans un incendie en 475. L’œuvre de Phidias a été identifiée de manière plus ou moins sûre sur une série de monnaies romaines frappées de 98 à 198 après J.-C.

Le temple d’Artémis à Éphèse

Ce temple construit en Ionie (actuelle Turquie) au Vie siècle avant notre ère était décrit comme le plus grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse grecque de la chasse. Outre ses dimensions colossales, les écrits évoquent aussi des riches décorations qui auraient contribué à faire sa renommée. Le temple d’Artémis aurait disparu dans un incendie volontaire en -356 avant J.-C., avant d’être reconstruit, puis à nouveau détruit au Ve siècle.

Le tombeau de Mausole à Halicarnasse

Ce monument exceptionnel dont la construction remonte au IVe siècle avant notre ère a été édifié en l’honneur de Mausole, le gouverneur de Carie, une région d’Asie mineure faisant alors partie de l’Empire achéménide perse (en Turquie actuelle). L’édifice aux mensurations impressionnantes pour l’époque s’illustrait par sa décoration et par les immenses sculptures qui l’ornaient. Le tombeau de Mausole à Halicarnasse est finalement tombé en ruines à partir du XIIe siècle et n’a jamais été restauré.

Le colosse de Rhodes

C’est probablement l’une des plus impressionnantes des sept merveilles du monde. Cette statue en bronze représentant le dieu Hélios aurait été construite sur l’île grecque de Rhodes au IIIe siècle avant notre ère. Sa taille gigantesque de plus de 30 mètres n’aurait pas suffi à résister à un tremblement de terre, survenu à peine un siècle plus tard, qui l’aurait fait tomber en morceaux. Si certains textes suggèrent que la statue brisée serait restée sur place pendant plusieurs siècles, il n'en reste aujourd’hui plus aucune trace.

Le phare d’Alexandrie

La construction du célèbre phare d’Alexandrie en Égypte remonterait au IIIe siècle avant notre ère, et aurait duré près de 15 ans. L’édifice aux mensurations imposantes (environ 135 mètres de hauteur) avait pour but de guider les marins au niveau des côtes d’Alexandrie. Son rayon de visibilité s’étendait sur environ 50 kilomètres. Bien qu’endommagé au fil des siècles par plusieurs tremblements de terre et tsunamis, il aurait perduré jusqu’au XIVe siècle avant d’être entièrement détruit.

Les sept «nouvelles» merveilles du monde

S’il ne reste donc aujourd’hui plus que la pyramide de Khéops pour témoigner de ces sept merveilles du monde antique, la fondation New Seven Wonders Foundation a lancé en 2007 une grande concertation auprès de nombreux internautes, pour élire les sept nouvelles merveilles du monde parmi une liste de 21 sites.

Les lauréats sont la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu (au Pérou), le Taj Mahal (en Inde), le Colisée (en Italie), la cité de Pétra (en Jordanie), la statue du Christ Rédempteur (au Brésil) et enfin la cité de Chichén Itzá (au Mexique). On dit également souvent que la Tour Eiffel à Paris est la 8eme merveille du monde moderne.