Davos : pourquoi le forum économique mondial se tient-il dans cette petite ville suisse ?

Le Forum économique mondial s'ouvre ce lundi 16 janvier à Davos. Mais pourquoi cette petite station des Alpes suisses a-t-elle été choisie ?

Chaque année, les décideurs du monde entier se retrouvent à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Cette édition 2023 s'annonce particulièrement mouvementée, dans un contexte de crises multiples, entre la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique ou encore la pandémie de Covid-19 qui continue de faire des siennes.

Mais pourquoi cette petite ville d'environ 10.000 habitants, nichée au coeur des Alpes, a-t-elle été choisie pour ce rendez-vous mondial ? La réponse est à trouver il y a plus de trente ans, en 1971. Cette année-là, Klaus M. Schwab, un Allemand professeur d’économie à l’Université de Genève, décide d'organiser le premier European Management Symposium, dans le nouveau Centre de congrès de la station de ski. Pour l'occasion, il invite 444 dirigeants d’entreprises du Vieux continent.

Par la suite, Schwab transforme son «symposium» en «forum», et décide d'installer son événement chaque année, au mois de janvier. Petit à petit, le rendez-vous prend une dimension planétaire et ne s'intéresse plus seulement aux problématiques de management, mais plus généralement aux crises mondiales, avec de nombreuses personnalités politiques invitées aux côtés des économistes du début. Si bien qu'en 1987 l'European Management Forum se rebaptise World Economic Forum (Forum économique mondial).

Depuis, Davos est devenu synonyme de rendez-vous incontournable pour les décideurs du monde entier. Pendant quelques jours, en janvier, la petite ville voit son nombre d'habitants multiplié par trois et les yeux de la planète entière se tourner vers elle. Selon l’article 3 de ses statuts, le Forum, toujours présidé par Klaus Schwab, 84 ans, a désormais pour mission d'«améliorer l’état du monde» grâce aux «collaborations entre public et privé».