Guerre en Ukraine : la Russie promet de «brûler» les chars occidentaux

Le Kremlin a juré lundi de «brûler» les chars que les Occidentaux, notamment Londres et Varsovie, comptent livrer à l'Ukraine.

«Ces chars brûlent et brûleront». C'est ce qu'a assuré le Kremlin ce lundi à destination des Occidentaux qui fournissent des véhicules militaires aux Ukrainiens.

Dans un briefing à la presse, Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a pointé du doigt le comportement de certains pays qui, selon lui, utilisent l'Ukraine «pour atteindre des objectifs anti-russes», et que le Kremlin restait déterminé à atteindre «les objectifs de l'opération militaire spéciale».

Si les forces ukrainiennes sont parvenues à repousser l'armée russe, en lui infligeant au printemps dernier et à l'automne des revers cinglants, Kiev a déclaré avoir besoin de chars lourds, de blindés légers, de systèmes de missiles longue portée et de défenses antiaériennes pour vaincre définitivement l'armée russe, et reprendre la totalité des territoires que Moscou occupe dans l'Est et le Sud de l'Ukraine.