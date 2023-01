Allemagne : Greta Thunberg interpellée après une manifestation contre l'extension d'une mine de charbon

Ce mardi 17 janvier, la militante écologiste Greta Thunberg a été interpellée en Allemagne pour avoir manifesté contre l’expansion d’une mine de charbon située à Lützerath.

L'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg a été interpellée par la police parmi un groupe de manifestants qui protestaient mardi contre l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne.

«Le groupe (de manifestants, ndlr) est en garde à vue», a indiqué une porte-parole de la police, en ajoutant que les militants anticharbon s'étaient dirigés «vers le bord de la mine».

Sur des vidéos, on la voit, vêtue de noir, tenue par des policiers puis portée par ces derniers dans le cadre de son évacuation.

The moment climate activist Greta Thunberg was detained by police in Germany.





The 20 year-old was among a group of environmental protesters demonstrating against the ongoing destruction of the village of Luezterath to make way for a coal mine expansion. pic.twitter.com/yWQU4DqwSW

— Euronews Green (@euronewsgreen) January 17, 2023