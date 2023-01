Le gouvernement britannique bloque une loi écossaise sur le changement de genre

La loi écossaise facilitant la reconnaissance du changement de genre a été bloquée lundi 16 janvier par le gouvernement britannique. Le gouvernement écossais a qualifié cette décision d’«attaque frontale» contre les institutions locales.

Une «attaque frontale» contre les institutions locales. C’est par ces termes que le gouvernement indépendantiste écossais a désigné le choix du gouvernement britannique de bloquer, lundi 16 janvier, une loi écossaise facilitant la reconnaissance du changement de genre.

Adoptée le 22 décembre par le Parlement écossais après de houleux débats, ce texte prévoyait d’abaisser notamment à 16 ans l’âge requis pour demander à faire reconnaître officiellement le changement de genre.

Une vision que le ministre chargé de l’Ecosse au sein de gouvernement britannique, Alister Jack, n’a pas partagée, puisqu’il a considéré cette loi comme ayant possiblement un «impact opposé sur le fonctionnement de la législation pour l'égalité» dans toute la Grande-Bretagne.

Après un «examen attentif», le ministre britannique a expliqué qu'il avait décidé de recourir à une disposition qui permet d'empêcher le texte d'obtenir l'assentiment du roi et d'entrer en vigueur.

Néanmoins, ce système de blocage, inédit pour le gouvernement britannique dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak, a suscité de vives tensions avec la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

Sur Twitter, cette dernière est même allée jusqu’à qualifier cet acte d’«attaque frontale» contre le Parlement écossais «élu démocratiquement et sa capacité à prendre ses propres décisions». Le gouvernement écossais «défendra cette loi» et «le Parlement écossais», a-t-elle ajouté, dénonçant un «veto de Westminster».

This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 16, 2023