Jacinda Ardern : attentat, éruption volcanique, bébé à l'ONU... 5 images marquantes de la Première ministre néo-zélandaise

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a créé la surprise en annonçant sa démission pour le 7 février prochain. Très populaire à l'internationale, la dirigeante a plusieurs fois marqué les esprits par son exercice du pouvoir à la fois empathique et proche du peuple.

la plus jeune femme cheffe de gouvernement du monde

En 2017, Jacinda Ardern est élue à la tête de la Nouvelle-Zélande à seulement 37 ans, devenant la plus jeune Première ministre de Nouvelle-Zélande depuis 1856 et - à l'époque - la plus jeune femme cheffe de gouvernement au monde.

Lors de sa campagne, la dirigeante travailliste, portée par une impressionnante vague de sympathie surnommée «Jacindamania» par les médias, avait été comparée au Français Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau, deux autres jeunes dirigeants.

Propulsée à la tête d'une opposition néo-zélandaise aux abois, Jacinda Ardern avait permis aux travaillistes d'effectuer une incroyable remontée dans les sondages, en incarnant la promesse d'un changement de génération.

son bébé à l'assemblée générale de l'onu

Jacinda Ardern est entrée dans l'Histoire en septembre 2018, quand elle est apparue à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU avec Neve, sa fille de 3 mois. C'était la première fois qu'une femme dirigeante emmenait son bébé dans le vaste hémicycle des Nations unies.

"New Zealand first baby."





New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern with her three-month-old daughter, Neve during the 73rd #UNGA in New York, September 24, 2018.





Ardern made history by being the first world leader to bring a baby to the UN assembly hall. pic.twitter.com/7LdLhGpU2c — Voice of America (@VOANews) September 25, 2018

«Je veux rendre la chose plus normale», avait déclaré Mme Ardern à CNN, en espérant qu'en se montrant ainsi «plus ouverte, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres femmes».

vive émotion après l'attentat de christchurch

Jacinda Ardern a été saluée pour sa réaction lors de l'attentat de Christchurch en mars 2019, le pire jamais perpétré dans le pays. Un suprématiste blanc avait fait éruption dans deux mosquées de la ville lors de la prière du vendredi, tuant 51 personnes et en blessant une quarantaine.

Un foulard sur la tête, elle avait réconforté les familles des victimes après la fusillade, une attitude saluée mondialement. Plus tard, elle a expliqué que ce geste était spontané et un signe de respect envers la communauté musulmane.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern comforted mourners and laid a wreath at Kilbirnie Mosque in Wellington after the Christchurch terror attack https://t.co/5wUMKC8U69 pic.twitter.com/B0nkYMr3PU — CNN International (@cnni) March 18, 2019

Elle a également été applaudie pour avoir rapidement adopté des réformes en matière de lois sur les armes à feu et avoir poussé les réseaux sociaux à lutter contre les discours de haine en ligne.

une éruption volcanique mortelle

Le 9 décembre 2019, une éruption volcanique se produit sur la petite île de White Island, au nord de la Nouvelle-Zélande. En excursion sur le site, une cinquantaine de touristes, principalement australiens, sont pris au piège. Le bilan de la catastrophe est lourd : 22 morts et 25 blessés.

New Zealand marked the one-year anniversary of the volcanic eruption on White Island that killed 22 people. Prime Minister Jacinda Ardern described the tragic event as ‘devastating’ for the country https://t.co/HzdSQUyjRo pic.twitter.com/YGijoUZcNP — Reuters (@Reuters) December 9, 2020

Neuf mois après Christchurch, Jacinda Ardern fait de nouveau face à une nation endeuillée. Se rendant sur place pour réconforter les proches des victimes et féliciter les secours, la dirigeante est encore saluée pour son empathie qui caractérisera son style de gouvernance.

un tremblement de terre en direct

Le 25 mai 2020, Jacinda Ardern donne une interview en direct à la télévision quand elle est interrompue par un séisme de magnitude 5,6 qui secoue l'île Nord de la Nouvelle-Zélande.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern remains calm despite the “decent shake” during a live interview. pic.twitter.com/pYwMY5ZowT — The National (@TheNationalNews) May 25, 2020

Imperturbable, la Première ministre reste souriante et explique la situation. «Nous sommes en train d’avoir un séisme ici», dit-elle avant de poursuivre son entretien.

Mais le naturel de la dirigeante néo-zélandaise lui a aussi joué des tours. En décembre dernier, elle avait qualifié de «connard arrogant» le dirigeant d'opposition David Seymour. Une insulte proférée à voix basse dans l'hémicyle du parlement mais captée par son micro... toujours allumé.