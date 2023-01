Nouvelle-Zélande : épuisée, la Première ministre Jacinda Ardern démissionne

La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé jeudi 19 janvier sa démission, en raison de son état d’épuisement. Elle était au pouvoir depuis cinq ans et demi.

Une surprise totale. Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande, très populaire à l’étranger, démissionne de ses fonctions. Epuisée, elle a confié avec une vive émotion n’avoir «tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires». Sa démission prendra effet au 7 février prochain.

«Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c’est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé», a ajouté Jacinda Ardern. La Première ministre a expliqué avoir essayé de profiter des vacances d’été parlementaires pour retrouver l’énergie de gouverner, en vain. Elle a assuré n'avoir «aucun regret».

Jacinda Ardern a également balayé l’idée selon laquelle sa décision était justifiée par les sondages donnant le Parti travailliste, dont elle est issue, perdant face à une coalition de centre-droit aux prochaines élections législatives dans neuf mois.

Jacinda Ardern has stepped down as New Zealand prime minister in an emotional and surprise announcement.



Read more: https://t.co/NwTJbFVEKG pic.twitter.com/N6jKMLUHDW

— SBS News (@SBSNews) January 19, 2023