Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky remercie les Etats-Unis pour leur aide militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ce vendredi les Etats-Unis après une nouvelle aide militaire de Washington d'un montant de 2,5 milliards de dollars, incluant des centaines de véhicules blindés.

La première puissance mondiale constitue le principal allié de Kiev contre l'invasion russe. Ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les Etats-Unis pour leur nouvelle aide militaire.

«Merci d'avoir fourni à l'Ukraine un autre puissant programme de soutien à la défense», a-t-il déclaré sur Twitter.

Thank you @POTUS for providing with another powerful defense support package worth $2.5 billion. Stryker IFVs, additional Bradley APCs, Avenger air defense systems are important help in our fight against the aggressor. Thank you people for unwavering leadership support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023