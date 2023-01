Proxénétisme : la détention de l’influenceur Andrew Tate et de son frère prolongée jusqu’au 27 février

L’influenceur Andrew Tate et son frère Tristan ont vu leur détention en Roumanie prolongée d’un mois par le tribunal de Bucarest. Les deux Britanniques sont accusés de «constitution d'un groupe criminel organisé, de trafic d'êtres humains et de viol».

Andrew Tate restera en détention jusqu’au 27 février. Un mois après avoir été placé en garde à vue avec son frère Tristan, dans le cadre d’une enquête pour proxénétisme, l’influenceur, connu pour ses vidéos controversées et son accrochage avec Greta Thunberg, a fait l’objet d’un allongement de sa détention, annoncée par le tribunal de Bucarest. La détention devait initialement prendre fin à l’issue du mois de janvier.

«Sur demande des procureurs, le tribunal a accepté l'extension de la détention provisoire des deux frères Tate jusqu'au 27 février», a annoncé à l’AFP Ramona Bolla, porte-parole du parquet chargé de la lutte contre le crime organisé (DIICOT) en Roumanie.

Les deux hommes avaient été arrêtés puis placés en garde à vue jeudi 29 décembre, après avoir été soupçonnés de trafic d'êtres humains, de viol et de formation d'un groupe criminel. À l'issue de cette garde à vue, le tribunal de Bucarest les avaient placés en détention pour une durée de 30 jours.

Des mineures parmi les victimes

Andrew Tate et son frère font l’objet d’une enquête du parquet depuis début 2021, pour un réseau qui opérait depuis 2019.

Le parquet a révélé que plusieurs victimes avaient été recrutées, dont plusieurs mineures, «à des fins d’exploitation sexuelle». À l’heure de l’arrestation des deux hommes, six victimes potentielles avaient pu être identifiées. Il s'agirait de femmes dupées par Andrew Tate et son frère. Les deux hommes simulaient des sentiments amoureux à leur égard, avant de les forcer à la prostitution et à la production de films pornographiques.

Au printemps dernier, deux femmes, dont une citoyenne américaine, avaient été libérées de la propriété de l’influenceur par la police, avait affirmé la presse roumaine.

UN RÉSEAU DE PROSTITUTION ET UN SITE DE COACHING POUR «DEVENIR RICHE»

Le parquet avait alors diffusé des images de perquisitions opérées au printemps dernier, sur lesquelles on pouvait voir des liasses de billets, des armes à feu, ainsi que des voitures de sport saisies dans différents lieux en Roumanie.

Seize téléphones, ainsi que du matériel informatique «destiné aux activités de videochat», avaient été retrouvés dans les différents lieux perquisitionnés.

Au total, les enquêteurs avaient fait état de 15 automobiles, de 14 montres de luxe ainsi que de «plusieurs sommes d'argent», pour un total d'environ 18 millions de lei, soit 3,6 millions d'euros.

À côté de son activité de kick-boxeur, Andrew Tate était connu pour son apparition dans l’émission Big Brother en 2016. Il avait été éliminé de la compétition après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il frappait une femme.

Le jeune homme avait ensuite acquis une notoriété sur les réseaux sociaux, sur fond de nombreuses controverses pour des propos misogynes. Sur Internet, Andrew Tate se présente comme un jeune multimillionnaire et monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à «devenir riche», via son site internet «l'université Hustler».