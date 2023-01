L'actrice Brooke Shields révèle avoir été violée

L’actrice Brooke Shields, connue notamment pour son rôle dans «Le Lagon Bleu», a révélé avoir été violée. Des faits qui remontent peu après sa sortie de l’université.

C'est la première fois que l'actrice américaine en parle. Dans un documentaire présenté en avant-première au festival du film Sundance aux États-Unis, Brooke Shields a déclaré avoir été violée au début de sa carrière. Un témoignage poignant et glaçant qui fait écho à la vague Metoo.

«C’était comme une bagarre. J’avais peur de me faire de me faire étouffer. Je ne me suis pas beaucoup débattue, j’étais pétrifiée… », a-t-elle confiée.

L’identité de son agresseur présumé n’a pas été révélée

Brooke Shields n’a pas révélé l’identité de son agresseur même si elle a admis le connaître. La productrice âgée de 57 ans explique avoir eu peur pour sa vie et n'avoir pensé qu'à survivre durant cette effroyable épreuve.

Le documentaire sera diffusé sur la plateforme Hulu en deux parties. Il revient également sur performance dans « Pretty Baby » où elle jouait le rôle d’une enfant prostituée.