60 ans du Traité de l'Elysée : quelles sont les annonces à retenir du couple franco-allemand ?

A l'occasion de l'anniversaire des 60 ans du traité de l'Elysée, traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont décidé ce dimanche 22 janvier de signer un nouveau pacte, pour une Europe plus forte.

«Le travail qu'il nous reste à faire pour améliorer, renforcer et parachever notre Europe est immense», co-signent ensemble Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui ont annoncé ce dimanche dans le JDD une série de mesures pour «nous assurer que les prochaines générations d'Européens pourront vivre sur un continent où règnent la paix, la prospérité et la liberté».

Cinq grandes annonces qui concernent aussi bien la défense que la question des finances de l'Union Européenne, en passant par la lutte contre le changement climatique. Autant d'«idéaux» qui doit permettre à la France et à l'Allemagne, et plus généralement à l'Europe, de continuer à «incarner» une certaine forme de «stabilité».

«investir davantage dans nos forces armées»

Au premier rang de ces mesures se trouve la question des forces armées. Les deux dirigeants appellent en effet à «investir davantage, et dès maintenant, dans nos forces armées et dans la base de nos industries de défense en Europe», et ce, afin d'améliorer les «capacités de défense» de l'Europe.

Un choix qui pourrait également profiter à la relation qu'ils entretiennent avec les Etats-Unis. «De meilleures capacités et un renforcement du pilier européen de l'Otan permettront aux Etats-Unis de disposer d'un partenaire plus puissant, mieux équipé et plus efficace de l'autre côté de l'Atlantique», écrivent-ils notamment.

«devenir un continent climatiquement neutre»

L'annonce est ambitieuse : «devenir le premier continent climatiquement neutre au monde». Pour y parvenir, Emmanuel Macron et Olaf Scholz prévoient de respecter «les choix nationaux en matière de mix énergétique, notamment grâce aux énergies renouvelables, aux énergies bas carbone, à l'efficacité énergétique et à l'hydrogène» produits et importés et d’œuvrer «à de fortes interconnexions énergétiques».

L'idée étant de «travailler au niveau européen à l'amélioration du fonctionnement du marché de l'électricité» et d'engager «des achats communs de gaz» entre les deux pays alliés.

«devenir un lieu d'innovation de premier plan»

Par ailleurs, les deux chefs d'Etat entendent faire de l'Europe «un espace d'innovation de premier plan», et ce, «afin de faire progresser» ce qu'ils estiment être leur «puissance économique mondiale».

Pour ce faire, ils défendront «avec force la mise en place d'une stratégie de renforcement de la compétitivité industrielle européenne d'un environnement européen qui stimule la concurrence et l'innovation», tel un «précieux bien commun européen».

«lutter contre le changement climatique»

En outre, la France et l'Allemagne souhaitent «rester au premier rang de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité», en soutenant «nos concitoyens» et en leur permettant «de relever les défis de la transition écologique et d'en bénéficier, en ne laissant personne de côté».

Au programme : l'«amélioration des normes sociales et fiscales communes de l'Europe, afin d'ouvrir la voie vers une plus grande convergence et égalité sociales» et le «renforcement de notre capacité collective à offrir aux travailleurs européens des emplois de meilleure qualité».

«mettre en place l'union des marchés»

Enfin, Emmanuel Macron et Olaf Scholz plaident pour porter l'investissement financier «à la hauteur de [leurs] ambitions et de [leurs] valeurs». Pour cela, ils appellent à «mettre en place l'union des marchés de capitaux» et à «achever l'union bancaire».

Et si les Etats membres continueront évidemment «d'assurer leur viabilité budgétaire, notamment en améliorant la qualité de leurs finances publiques et en donnant la priorité aux investissements et aux réformes nécessaires à la transition écologique et numérique», les deux hommes assurent que ces efforts «seront étayés par un budget de l'Union efficace, doté de véritables ressources propres et permettant d'investir dans les biens publics européens».

Des annonces qui viennent rassurer sur l'état de la relation franco-allemande, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques. En octobre, la rencontre entre les deux hommes autour de ce rendez-vous annuel avait dû être reporté en raison de dissensions sur une série de sujets-clés, notamment sur le conflit russo-ukrainien. Ce dimanche doit finalement avoir lieu un Conseil des ministres franco-allemand.