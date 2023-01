Etats-Unis : de nouveaux documents confidentiels retrouvés chez le président américain Joe Biden

Alors que plusieurs documents confidentiels ont déjà été retrouvés dans des bureaux ou encore dans la résidence personnelle de Joe Biden depuis le mois de novembre dernier, jusqu'à 6 autres viennent d'être découverts en fin de semaine, le 20 janvier.

Une affaire toujours plus embarrassante. Déjà sur le coup depuis novembre dernier et les premières découvertes, la justice américaine vient de trouver cette semaine six documents confidentiels supplémentaires dans la résidence familiale du 46e président américain Joe Biden.

6 nouveaux documents découverts

«Le ministère de la Justice a pris possession de documents [...] entrant dans le cadre de son enquête, y compris six éléments constitués de documents» classifiés, lors d'une fouille réalisée ce vendredi 20 janvier dans la maison familiale du président à Wilmington (Delaware), a-t-on appris ce week-end dans un communiqué publié par son avocat.

Ce dernier, avocat personnel du président, a en outre précisé que les dossiers en question correspondent à deux phases de la vie politique du démocrate de 80 ans : sa carrière de sénateur du Delaware, où il a été en poste plus de 30 ans, et sa fonction de vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017.

Si cette affaire met Joe Biden dans l’embarras, c'est parce qu’une loi datant de 1978, le Presidential Records Act, oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

Un autre loi américaine sur l'espionnage interdit également la conservation de documents confidentiels dans des lieux non-autorisés et sécurisés. Or, dans le cas du président démocrate, qui prévoit de se présenter à sa réélection, les documents ont tous été retrouvés en dehors de la Maison Blanche.

Après avoir admis le 9 janvier que des documents confidentiels avaient été découverts dès novembre dans un cercle de réflexion de Washington, où il avait un bureau, Joe Biden avait à nouveau reconnu le 12 janvier que d'autres dossiers sensibles avaient été retrouvés dans sa maison de Wilmington (Delaware), auxquels s'ajoutent les 6 nouveaux.

A cette date, il avait plaidé «l'erreur» et assuré que ces documents auraient été placés «par inadvertance». Il avait affirmé coopérer pleinement avec les autorités et souligné que ses avocats avaient immédiatement informé les Archives nationales et le ministère de la Justice au moment de la découverte de ces documents.

«Des documents rangés au mauvais endroit» avait-il ensuite assuré devant les journalistes, qui le questionnaient. A voir si cette nouvelle découverte pourrait durablement déstabiliser Joe Biden, alors que l'affaire n'est pas sans rappeler celle qui vise son prédécesseur Donal Trump, visée par une enquête pour avoir emporté dans sa résidence de Floride plusieurs cartons de documents officiels.