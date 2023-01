Guerre en Ukraine : quelles différences entre les chars Leclerc, Leopard 2 et Abrams, qui pourraient être envoyés à Kiev ?

Vendredi 20 janvier, Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés occidentaux des chars pour lutter contre l'invasion russe. Les chars Leclerc français, pourraient être envoyés ainsi que les tanks allemands Leopard 2 et les Américains Abrams.

Des armes qui pourraient grandement soutenir l'Ukraine. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelebsky a réclamé de l'aide à ses alliés avec l'envoi de chars, quels sont ceux qui pourraient être livrés à Kiev ? Et quelles sont les différences entre les différents modèles ?

le leopard 2 allemand, aux multiples atouts

Conçu par le fabricant allemand Krauss-Maffei et construit en série à partir de la fin des années 1970 pour remplacer les chars américains M48 Patton puis le char Leopard 1, le Leopard 2 combine puissance de feu, mobilité et protection.

Ce char de combat d'une soixantaine de tonnes est doté d'un canon lisse de calibre 120 mm permettant de combattre l'ennemi tout en se déplaçant. Il peut aller jusqu'à 70km/h. De plus, son équipage de quatre personnes bénéficie d'outils technologiques pour localiser et cibler l'ennemi à longue distance.

Le Leopard 2 est considéré par les experts comme une «arme de renommée mondiale» capable de donner l'avantage sur le champ de bataille.

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz s'était montré jusque-là évasif quant à une livraison de ces chars, deux médias allemands affirmaient ce mardi 24 janvier au soir qu'il aurait finalement accepté. Le feu vert doit être officiellement annoncé mercredi.

le char abrams, la force americaine

Numéroté M1 et produit à grande échelle en 1981, le char Abrams est actuellement utilisé dans neuf pays à l'instar du Maroc, de l'Egypte ou encore de l'Australie.

Comme le Leopar 2, il possède un canon de 120 mm et peut aller jusqu'à 48km/h en tout terrain et 66km/h sur une route classique. Un des ses points faibles toutefois : son absence de chargeur automatique qui l'oblige à se mettre à l'arrêt pour recharger manuellement.

Si les Etats-Unis ont multiplié les promesses de livraisons à l'Ukraine, ils se montraient, comme l'Allemagne, réticents à fournir leurs tanks lourds Abrams, évoquant des difficultés de maintenance et de formation. Mais, selon le Wall Street Journal de ce mardi, l'administration américaine devrait annoncer dans le sillage de l'Allemagne la fourniture de tels chars.

le char leclerc, l'arme française bientôt modernisée

En service depuis 1993, le Leclerc n'est plus produit depuis 2008. Il a été déployé ces dernières années au Liban, en Estonie et en Lituanie.

Char de bataille de l'armée française de 56 tonnes, le Leclerc est doté d'un canon d'une portée de 4.000 mètres et peut tirer jusqu'à six obus par minute tout en roulant. Le 12 janvier, La France a annoncé avoir commandé 50 chars Leclerc rénovés.

Sa modernisation comprend notamment un surblindage du plancher et de ses flancs contre les engins explosifs et l'ajout d'une mitrailleuse commandée depuis l'intérieur. Il sera en outre équipé d'un nouveau système d'information de combat Scorpion et d'un système radio à haut débit permettant son intégration dans un système de «combat collaboratif».

A ce jour, la France n'a pas prévu de livrer de tels engins à Kiev. Mais, dimanche 22 janvier, le président Emmanuel Macron a déclaré que «rien n'était exclu», évoquant toutefois trois conditions.