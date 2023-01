Jordanie : le roi Abdallah II a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une rare rencontre diplomatique

Le roi Abdallah II de Jordanie a reçu, ce mardi 24 janvier, à Amman, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une rare rencontre portée sur la coopération entre les deux pays.

Une entretien rare et très important. Ce mardi, le roi Abdallah II de Jordanie a reçu, à Amman, capitale du pays qu'il gouverne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Selon un communiqué du Palais royal jordanien, les deux dirigeants ont notamment discuté de la situation sur l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est. Un point stratégique capital compte tenu du fait qu'Amman est le gardien des lieux saints musulmans.

Le roi de Jordanie a ainsi souligné la «nécessité de respecter le statu quo historique et juridique sur l'esplanade des Mosquées et de ne pas y toucher».

Ce même statu quo stipule que les non-musulmans peuvent se rendre sur le site mais ne peuvent y prier. Cependant, depuis plusieurs années, les Palestiniens, la Jordanie et d'autres pays du Moyen-Orient ont dénoncé les provocations de certains juifs, souvent nationalistes, qui s'y rendent pour prier discrètement.

Un renforcement de la stabilité régionale

La dernière rencontre entre le roi de Jordanie et le Premier ministre israélien remonte à 2018. Bien qu'en paix depuis le 26 octobre 1994 et un traité ayant mis fin à une guerre entre les deux pays, la situation a souvent été décrite comme «froide», et même, selon le roi Abdallah, «au plus bas» en 2019.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont donc mis l'accent sur «la coopération stratégique, sécuritaire et économique entre Israël et la Jordanie, qui contribue au renforcement de la stabilité régionale».

Le roi a de plus réaffirmé «la position inébranlable de la Jordanie en faveur de la solution des deux États, qui garantit la création d'un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité».