Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz propose de taxer les plus riches à 70 % pour enrayer les inégalités

Le prix Nobel d'Economie Joseph Stiglitz veut «imposer la richesse à un taux plus élevé» pour réduire les inégalités mondiales, qui se creusent.

Pour réduire les inégalités, Joseph Stiglitz, 79 ans, veut piocher dans les poches des plus riches. Le lauréat 2001 du prix Nobel d'Economie suggère de mettre en place un taux d'imposition mondial spécial de 70 % sur les revenus les plus élevés, ainsi qu'un impôt sur la fortune de 2 à 3 %.

«Nous devrions imposer la richesse à un taux plus élevé, car une grande partie de la richesse est une richesse héritée [...] ils ont les bons parents. Je pense que nous devons réaliser que la plupart des milliardaires ont obtenu une grande partie de leur richesse par chance», a expliqué l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, au micro du podcast Equals d'Oxfam.

