«L'horloge de l'apocalypse» mise à jour ce mardi, près d'un an après le début de la guerre en Ukraine

Située aux Etats-Unis, «l'horloge de l'apocalypse» doit être mise à jour aujourd'hui, mardi 24 janvier, à 16h (15h GMT). Imaginée en 1947, elle symbolise l'approche d'un cataclysme planétaire et sert à alerter l'humanité.

Sommes-nous à une poignée de secondes de notre perte ? Alors que le conflit russe en Ukraine s'éternise, que les catastrophes climatiques se multiplient et que la pandémie de Covid-19 persiste, les experts du Bulletin of the Atomic Scientists vont mettre à jour, ce mardi 24 janvier, l'horloge de l'apocalypse («Doomsday clock», NDLR).

Cette organisation, basée aux Etats-Unis, rassemble des experts des questions de sécurité, d’armement nucléaire et d’environnement. Et malheureusement, compte tenu de la situation mondiale actuelle, il est peu probable qu'ils fassent repartir les aiguilles en sens inverse.

Concrètement, plus l'heure de «l'horloge de l'apocalypse» se rapproche de minuit, plus la fin de notre monde est proche. Cette 25e réinitialisation sera à suivre en direct depuis Chicago, sur le site internet de l'institution.

«des menaces existentielles pour l'humanité»

En 2020, lors de la dernière mise à jour, la pendule n'était plus qu'à 100 secondes de minuit, soit une minute et 40 secondes. Ou plus précisément 23 heures 58 minutes et 20 secondes. Il y a trois ans, les experts du Bulletin des scientifiques atomiques estimaient que le Covid-19 n'allait «pas annihiler la civilisation», mais que la maladie servait «d'alarme historique» démontrant que nos gouvernements et organisations internationales n'étaient pas prêts à gérer à la fois les armes nucléaires, le dérèglement climatique et les pandémies mondiales, qui restent encore aujourd'hui «des menaces existentielles pour l'humanité».

«L'horloge de l'apocalypse continue de planer au-dessus de nos têtes, nous rappelant le travail nécessaire pour garantir une planète plus sûre et plus saine», avait alors expliqué Sharon Squassoni, l'une des responsables du Bulletin of the Atomic Scientists.

Il faut savoir qu'à sa création en 1947, ses aiguilles indiquaient minuit moins sept. En 1991, à la fin de la Guerre froide, elles avaient reculé jusqu’à 17 minutes avant minuit, soit 23h43. Mais en raison du changement climatique et de la multiplication des catastrophes naturelles, l'horloge s'est emballée jusqu'à afficher 23h58 en 2019.

En définitive, l'horloge de l'apocalypse est une représentation visuelle de la destruction de l'humanité, minuit représentant l'arrivée d'une catastrophe mondiale, anéantissant le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.