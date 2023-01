M&M's : voici pourquoi vous ne verrez plus les petits personnages

Après des polémiques aux Etats-Unis concernant certains de ses célèbres personnages, le confiseur M&M'S a renoncé à les utiliser dans ses publicités, à compter du 23 janvier, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Des publicités «politisées», d’après une partie de la droite conservatrice américaine. A la suite de nombreuses polémiques, la marque américaine M&M’S a renoncé, le 23 janvier et jusqu’à nouvel ordre, à utiliser pour ses publicités certains de ses personnages incarnant les bonbons chocolatés. Ces derniers étaient jugés trop «woke».

Tout a commencé en septembre dernier, période à laquelle le confiseur a introduit un nouveau membre de la famille des «spokescandies» (bonbons porte-paroles, ndlr), baptisé Purple (Violet).

Ce personnage féminin, apparu après Green (vert) et Brown (marron), avait été créé par M&M’S pour «pour représenter l'acceptation et l'inclusion». Le violet symbolisait notamment le soutien à la communauté LGBTQ et l'expression de l'homosexualité.

Pour promouvoir l’inclusivité, M&MS décide de commercialiser un paquet spécial où seuls les "bonbons stars" féminins apparaissent sur l’emballage et à l’intérieur. Une édition limitée. C’est la goute d’eau qui fait déborder le vase chez Fox News et Tucker Carlson. pic.twitter.com/z6L4eanUXn — Théo Laubry (@TheoLaubry) January 23, 2023

Néanmoins, cette arrivée avait suscité de nombreuses critiques de la part de certains internautes reprochant à Mars Wrigley, maison mère de M&M'S, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Selon eux, les personnages M&M'S étaient devenus «woke», terme désignant le militantisme contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant une ou plusieurs minorités.

La polémique a ensuite enflé en janvier, avec la commercialisation d'un paquet spécial en édition limitée qui ne contenait que les trois couleurs des personnages féminins, vert, marron et violet.

Pris à partie par Fox News

Les «M&M's "woke" sont de retour», s'est insurgé, peu après l'annonce en septembre, Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, connue pour les prises de position très conservatrices de plusieurs de ses stars.

En effet, il avait alors mentionné, sur un ton moqueur, que Green était «peut-être lesbienne» et que Purple était «obèse», en référence à sa forme ovale plutôt que ronde, proche de celle des M&M's contenant une cacahuète.

De plus, le présentateur avait également critiqué en janvier 2022 le fait que Green avait vu ses bottes remplacées par des baskets, comme les autres personnages, ce qui la rendait «moins sexy».

Dans un message posté sur Twitter le 23 janvier, M&M's a expliqué qu'il ne s'attendait pas à ce que ses personnages «bouleversent internet» et s’étonnait qu’ils suscitent la «polarisation». Ces derniers seront remplacés, à l’occasion de nouvelles campagnes publicitaires, par la comédienne et humoriste Maya Rudolph.