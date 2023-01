Guerre en Ukraine : quels sont les pays qui vont livrer des chars à Kiev ?

Après l’appel du président Volodymyr Zelensky, plusieurs pays occidentaux ont décidé mercredi 25 janvier d’envoyer des chars lourds en soutien à l’Ukraine face à la Russie. Voici lesquels.

«La clé est maintenant la vitesse et le volume». C’est ce qu’a déclaré le président Volodymyr Zelensky mercredi 25 janvier, se montrant reconnaissant pour l’envoi de chars lourds par certains pays occidentaux afin d’aider l’Ukraine dans son offensive face à la Russie.

Après avoir perdu 600 chars sur 900 en un an de guerre, l'Ukraine devrait recevoir plus d'une centaine d'appareils en provenance d'une douzaine de pays. La France pourrait d’ailleurs en faire partie en fournissant des chars Leclerc, sans annonce officielle pour le moment. L’Hexagone en possède 222 au total, dont 200 qui doivent être rénovés afin de passer en version «Scorpion».

Cette initiative a été dénoncée ce jeudi 26 janvier par le Kremlin, pour qui cela représente un «engagement direct» des occidentaux dans le conflit en Ukraine : «à Moscou, nous considérons cela comme un engagement direct dans le conflit et nous voyons que (cet engagement) grandit», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

L’Allemagne

Berlin a annoncé fournir à Kiev 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et a décidé d'autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même. La livraison est prévue pour la fin du mois de mars ou début avril, d’après le ministre de la Défense Boris Pistorius.

«Nous faisons ce qui est nécessaire et possible pour soutenir l'Ukraine, mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre, vers une guerre entre la Russie et l'Otan», a souligné le chancelier Olaf Scholz devant le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand.

Les Etats-Unis

Washington va de son côté livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine, a annoncé mercredi un haut responsable américain, après des semaines de tergiversations.

«Les Etats-Unis vont envoyer 31 chars Abrams à l'Ukraine, [...] dans la droite ligne de nos efforts en vue de fournir à l'Ukraine les capacités dont elle a besoin pour continuer à mieux se défendre», a-t-il déclaré à des journalistes.

Néanmoins, le président américain Joe Biden a souligné qu’«il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie», tandis qu’il s’est entretenu au sujet de l'aide à apporter aux Ukrainiens avec son homologue français Emmanuel Macron, Olaf Scholz, la dirigeante italienne Giorgia Meloni et le chef du gouvernement britannique Rishi Sunak.

Norvège

La Norvège a annoncé elle aussi l’envoi des chars lourds Leopard 2 à l'Ukraine. «La Norvège et le gouvernement soutiennent le don de chars de combat à l'Ukraine. La Norvège va participer», a déclaré le ministre Bjørn Arild Gram dans une interview à la télévision publique NRK.

Il s'agira de la variante A4 en service dans l'armée norvégienne du char de fabrication allemande, a-t-il précisé, sans donner le nombre de véhicules concernés. De l'entraînement de troupes ukrainiennes est également prévu, selon le ministre.

Mardi 24 janvier, le journal norvégien Dagens Næringsliv a affirmé, sans citer de sources, que l'armée norvégienne a jugé pouvoir mettre à disposition entre quatre et huit Leopard 2 sur ses 36 actuellement en service.

L’Espagne

Si l’Espagne n’a pas déclaré officiellement qu’elle livrerait des chars à l’Ukraine, le pays a néanmoins indiqué être «disposé» à le faire. En effet comme il s’agit de chars Leopard de confection allemande, la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles devait attendre l’aval de l’Allemagne.

De plus, l'Espagne est également disposée à participer à «la formation» des soldats ukrainiens à leur «utilisation» et à la «maintenance» de ces blindés, a assuré Margarita Robles dans des déclarations retransmises par plusieurs médias espagnols, dont la télévision publique.

«L'Espagne est là où elle devrait être (...) Sur le plan international, il ne serait pas compris que nous ne soyons pas au rendez-vous», a prévenu dans la matinée du 25 janvier Felix Bolaños, le ministre de la Présidence et bras droit du Premier ministre Pedro Sanchez.

La Finlande

Bien qu’elle ne fasse pas partie de l’Otan, la Finlande a voulu apporter sa pierre à l’édifice en se joignant aux efforts occidentaux.

Si la contribution du pays ne sera pas «très large ni abondante», d’après le ministre de la Défense Mikko Savola, la Finlande n’a pas encore indiqué si elle enverrait des chars Leopard à l’Ukraine ou formerait des soldats.

LA POLOGNE

Dès lundi 23 janvier, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait indiqué que son pays allait demander l'accord de Berlin pour livrer à l'Ukraine 14 chars d'assaut Leopard, de fabrication allemande. Le gouvernement était même près à effectuer cette livraison «si nous n'obtenons pas leur accord» (qui est finalement arrivé ce mercredi.