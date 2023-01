Guerre en Ukraine : tout savoir sur le T-14 Armata, le char russe qui pourrait être bientôt déployé

Le char russe T-14 Armata est considéré par Uralvagonzavod, l'usine qui le produit, comme le char d’assaut le plus puissant au monde.

Le bijou de l’armement russe. Le char T-14 Armata, considéré en Russie, notamment par son producteur l'usine Uralvagonzavod, comme le char d’assaut le plus puissant du monde, a été présenté pour la première fois en 2015, à l’occasion d’une parade militaire. Si, pour le moment, il n’a pas encore été déployé officiellement en Ukraine, le Kremlin pourrait l’utiliser.

Après la dislocation de l’URSS à la fin de la guerre froide, la Russie avait arrêté toute conception de nouveau char d’assaut soviétique, utilisant d’anciens stocks revalorisés après la guerre du Golfe dans les années 1990.

Néanmoins, dès 2010, le commandant en chef des forces terrestres de la fédération de Russie de l’époque, Alexandre Postnikov, avait annoncé le développement d’une nouvelle famille de blindés lourds, nommée «Armata».

Il a fallu attendre cinq années pour que le char T-14 apparaisse pour la première fois en public, lors de la parade du défilé militaire de 9 mai, célébrant le 70e anniversaire de la victoire de la Grand Guerre patriotique.

Un char de combat toujours au placard

En 2018, une vingtaine de ces chars ont subi des tests, en vue de les incorporer au sein des forces armées de la Russie. La production étant prévue pour l’année d’après, plusieurs retards ont fait reculer cette date, notamment à cause de son coût particulièrement élevé (4 à 6,5 millions d’euros pour un modèle de char).

Avec la guerre en Ukraine débutée en février 2022, plusieurs rumeurs ont circulé concernant son implication. Au mois de novembre, une vidéo montrant au moins un char T-14 Armata sur un terrain d’entraînement situé dans la région de Kazan (Volga) a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Video shared by a Russian page that was reportedly taken today of a T-14 Armata tank.https://t.co/LNyEo9BR4p pic.twitter.com/8ZXJOexAfV — Rob Lee (@RALee85) October 6, 2022

Cependant rien ne prouve véritablement à l’heure actuelle que ces chars sont utilisés dans cette guerre, malgré des atouts qui font de lui un char d’assaut puissant, face aux équipements militaires datant de l’URSS, que la Russie déploie toujours.

Et pour cause, la principale innovation introduite par l'Armata T-14 est sa tourelle inhabitée permettant une meilleure protection des trois membres d'équipage. Les tankistes sont ainsi regroupés dans une capsule blindée à couches multiples, éloignée des munitions. Côté armement, le T-14 dispose d'un canon principal de 125 mm à chargement automatique, d'un canon secondaire de 30 mm et d'une mitrailleuse de 12,7 mm.

En attendant l'éventuelle arrivée des T-14, l’armée russe peut compter sur leurs chars d’assaut T-90M, plus récents que les T-14 et plus puissants. En décembre dernier, plus de 200 de ces modèles ont été livrés et acheminés directement en Ukraine pour combattre.