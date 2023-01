Robert Ménard : «Il faut livrer des chars Leclerc à l'Ukraine pour défendre les intérêts de la France»

Invité de La Matinale de CNEWS ce jeudi 26 janvier, Robert Ménard, maire de Béziers (Hérault), est revenu sur les livraisons de chars lourds à l'Ukraine annoncées par l'Allemagne et les Etats-Unis. Selon lui, la France doit aussi suivre ce mouvement afin de défendre ses intérêts.

La France aurait selon lui tout intérêt à envoyer des chars en Ukraine. C'est ce qu'a soutenu le maire de Béziers (Hérault), Robert Ménard, sur le plateau de CNEWS, ce jeudi 26 janvier. Selon lui, Paris ne doit ainsi pas hésiter à livrer des chars Leclerc, et même des avions Rafale, à Kiev.

«On ne peut pas dire à la fois "c'est la liberté, les droits de l'homme qu'on défend là-bas"» et ne pas le faire, a affirmé Robert Ménard. Il faisait alors allusion aux hésitations occidentales face aux demandes pressantes de Volodymyr Zelensky, qui réclame des chars lourds et des avions de combat au plus vite pour contrer l'offensive russe.

La France hésite encore

Si les Etats-Unis et l'Allemagne ont finalement cédé, annonçant mercredi l'envoi de blindés Abrams et Leopard 2, la France, elle, n'a pas encore pris de décision. Selon Elisabeth Borne, «l'analyse» de la situation se poursuit «avec le ministre des Armées».

Robert Ménard estime de son côté que la livraison des chars Leclerc à l'Ukraine relève de l'évidence. «Quand on fournit des armes à l’Ukraine on ne défend pas seulement l’intérêt de l’Ukraine, on défend l’intérêt de la France en Ukraine», a-t-il déclaré.

Convaincu qu'«on n'enlève pas à la France les moyens de se défendre» en soutenant militairement Kiev, le maire de Béziers «espère bien que les chars Leclerc, on va les donner». «Ce qui se passe là-bas, c’est la défense de la France», a-t-il assuré.