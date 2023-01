Jérusalem-Est : au moins sept morts dans un attentat contre une synagogue, l'assaillant «neutralisé»

Ce vendredi 27 janvier, en début de soirée, un attentat contre une synagogue a fait au moins sept morts, dans le quartier de Neve Yaakov, à Jérusalem-Est. Les services d'intervention d'urgence ont assuré que l'assaillant était «neutralisé».

Une attaque violente près d'une synagogue. Au moins sept personnes sont mortes après un attentat dans le quartier de Neve Yaakov, situé à Jérusalem-Est, quartier peuplé à majorité par des colons juifs.

Clip from the Israeli media on the attack in Jerusalem. The death toll is now up to 8. pic.twitter.com/N4FWeh4cIs

— Mike (@Doranimated) January 27, 2023