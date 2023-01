Pourquoi Elon Musk est-il poursuivi en justice par le Roi Charles III ?

Le Crown Estate, qui administre les propriétés du Roi Charles III, a décidé de poursuivre en justice Twitter et son propriétaire, le milliardaire américain Elon Musk. Le magnat n'aurait pas payé le loyer du siège britannique de son entreprise situé à Piccadilly Circus (Londres), depuis octobre 2022.

Elon Musk prié de sortir le carnet de chèques. Récent propriétaire de Twitter depuis le 27 octobre 2022, l'entrepreneur américain est poursuivi en justice au Royaume-Uni, par Charles III via le Crown Estate qui gère le portefeuille du roi d'Angleterre.

Twitter sued by Crown Estate over alleged unpaid rent at UK HQ https://t.co/KXiZ8RIGiv

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 24, 2023